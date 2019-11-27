Tofaş’a akıllı üretim teknolojileri kapsamında 5 ödül
Tofaş, bu yıl dördüncüsü düzenlenen IDC Türkiye Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri’nde beş ödüle layık görüldü.
BURSA (DÜNYA) - TOFAŞ, “İmalatta Rekabet Edebilirliğin Artırılması: Etkinlik, Otomasyon, Dijital Strateji ve Teknoloji” temalı “IDC Akıllı Üretim Zirvesi 2019”dan beş ödülle döndü.
Tofaş, “Büyük Veri & Analitikler” kategorisindeki “Akıllı Bulutta IoT Büyük Verisiyle Gerçek Zamanlı Tahminleme” projesi ile birincilik ödülünün sahibi oldu. Tofaş, “Üretimde Nesnelerin İnterneti" kategorisinde ise ikincilik ödülünü alırken; “Veri Altyapısı" kategorisinde birincilik; “Mükemmel Müşteri Deneyimi" ve “Kurumsal Dönüşüm" kategorilerindeki projeleriyle de ikincilik almaya hak kazandı.
Ödülleri Tofaş adına İş Çözümleri Müdürü Haydar Vural, Yazılım ve Süreç Entegrasyonu Yöneticisi Eren Çopur, Sistem ve İşletim Yöneticisi Mahir Genç, Veri Bilimi Uzmanı Güler Yemenici, Sistem Yönetim Uzmanları Burak Özşimşek ve Taner Erten teslim aldı.