Tofaş'a üç yeni model geliyor

Aysel YÜCEL

Tofaş'ın 22 yıldır Türkiye’de ürettiği hafif ticari araç modeli Doblo’nun, İspanya’daki Stellantis fabrikasına transfer olmasının ardından Bursa’daki fabrikanın yeni yol haritası netleşti. Stellantis ve Koç Holding arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonucunda, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere üç yeni model için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Haziran ayı başında Fiat Doblo’nun yeni versiyonlarının İspanya’da üretileceğine yönelik yapılan resmi açıklamaların ardından Tofaş’ın Bursa’da Doblo’dan doğacak kapasite boşluğunu ne şekilde değerlendireceği merak konusu olmuştu. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA (Citroen-Peugeot-Opel) Grubu'nun birleşmesinden doğan Stellantis ile Koç Holding arasında görüşmelerin devam ettiği, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığı konuşuluyordu. Belirsizlik tedarik sanayi çevrelerinde de büyük kaygı yaratmıştı. Böyle bir dönemde dikkat çekici bir gelişme yaşandı ve geçen hafta Stellantis Grubu'nun Başkanı John Elkann Koç Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak burada bir konuşma yaptı. Aynı zamanda Fiat’ın sahibi olan ailenin bir ferdi olan John Elkann, konuşmasında İtalyan Fiat ile Koç ailesinin 60 yıla uzanan köklü işbirliğine vurgu yaptı. DÜNYA’nın otomotiv sanayi çevreleri ve Koç’a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, John Elkann’ın Türkiye’yi asıl ziyaret nedeni, Stellantis ile Koç Holding arasında bir süredir devam eden yeni modellere yönelik pazarlığın sonuçlandırılmasıymış. Aktarılan bilgilere göre, Stellantis ve Koç, Bursa’daki kapasitenin nasıl değerlendirileceği konusunda geçen hafta anlaşma sağladı. Bursa’daki fabrikada 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde üç yeni model üretilmesi kararlaştırıldı.

"Hibrit ve elektrikli modeller olacak"

Otomotiv sektörüne mühendislik hizmeti veren global bir şirketin Türkiye'deki yetkilisi DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Koç ile Stellantis arasında yapılan anlaşmaya yönelik şu detayları verdi: “John Elkann’ın Türkiye’ye gelme nedenlerinden biri de Koç Holding CEO’su ile yeni modellere yönelik pazarlık yapmaktı. Yeni modeller konusunda anlaşma sağlandığını öğrendik. Elektrikli ve hibrit modeller olacak bunlar. Hem ticari araç hem de hem de binek olacak. 2025 ile 2026 yılları arasında çıkacak olan araçların birkaç tanesi burada yapılacak. Hangi modeller olduğu henüz belli değil. Ancak ticari ve binek olarak farklı modeller olacağını biliyoruz. Dolayısıyla Doblo üretiminin İspanya’ya alınması ticari anlamda çok akıllıca bir karar olduğunu düşünüyoruz.”

Bu konuda görüş almak için aradığımız bir başka otomotiv sektörü temsilcisi ise Koç ve Stellantis'in geçen hafta üç yeni model üzerinde anlaşma sağladığı yönündeki bilginin otomotiv yöneticilerinin bulunduğu whatsapp gruplarında da dolaşmaya başladığına dikkat çekti.

İlave istihdam yaratacak

DÜNYA’nın edindiği başka bir bilgiye göre, Tofaş yeni dönem için hazırlık yapmaya başladı. Şirketin özellikle insan kaynağına yönelik bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. Tofaş’ın mühendis pozisyonu başta olmak üzere üretimin çeşitli birimlerine ilave istihdam oluşturma konusunda yoğun bir mesai yürüttüğü kaydediliyor.

Doblo'nun gidişi endişe yaratmıştı

Stellantis Grubu, 6 Haziran’da Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya'daki Vigo fabrikasında üretme kararını resmi olarak duyurmuştu. Stellantis’in İspanya’daki Vigo fabrikasında halihazırda Citroen, Opel, Peugeot've Toyota’nın hafif ticari araç modelleri üretiliyor. Grup çatısı altında olan ve yine bu boyutlarda olan Fiat Doblo da ortak üretim stratejisi kapsamında İspanya’daki bu fabrikaya transfer edildi. Bunun ardından aynı gün Tofaş da KAP’a şu açıklamayı yapmıştı: “Fiat (Stellantis Grubu) tarafından, 6 Haziran 2022 tarihli basın açıklaması ile Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır. Diğer taraftan, 23.10.2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar Tofaş fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bu açıklamaların ardından Tofaş’ın hisseleri değer kaybı yaşarken, özellikle tedarik sanayi çevrelerinde iş kaybı endişesi başlamıştı. 2000 yılından beri Bursa'da üretimi yapılan hafif ticari araç Doblo, bugüne kadar toplamda 2 milyon adetten fazla üretildi. Fiat, Bursa'da yıllık 40 bin adedin üzerinde Doblo üretiyor. Fiat Egea ailesinin Sedan, Hatchback, Station Wagon ve Cross modellerinin yanı sıra Fiorino modelinin de üretildiği Bursa’daki Tofaş fabrikasının toplam araç üretim kapasitesi ise 400 bin adet.

Tofaş CEO'su Eroldu'dan bayilere moral konuşması

Bir Tofaş bayi yetkilisinin DÜNYA’ya aktardığı bilgiye göre, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, geçen hafta katıldığı Tofaş bayi toplantısında, yeni yatırımın sinyallerini vermiş. Cengiz Eroldu, Doblo’nun gidişinden endişe duyulmasına gerek olmadığını, Bursa fabrikasının Stellantis’in dünya çapındaki en teknolojik üç fabrikasından biri olduğunu ve kesinlikle boş kalmayacağını ifade etmiş. Geçtiğimiz haftalarda Almanya’daki bir toplantıda Doblo üretiminin İspanya’daki fabrikada üretilme kararını değerlendiren Stellantis CEO’su Carlos Tavares de Doblo’nun ortak platforma geçmesinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiş, “Planlar henüz netleştirilmemiş olsa da iş ortaklarımızla başka planlarımız olacak” açıklamasını yapmıştı.

Koç İşletme Şeref Doktorası aldı

Exor N.V.'nin CEO’su, Stellantis N.V. ve Ferrari N.V.'nin Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, önceki hafta Koç Üniversitesi’nin İstanbul’da düzenlenen mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılmıştı. Elkann’a son 10 yıldır aile şirketler grubunun sıçrayarak büyümesini ve uzun yıllar boyunca aynı başarıyı göstermesini sağladığı için Koç Üniversitesi İşletme Alanında şeref doktorası verilmişti. Elkann, öğrencilere kendi deneyimlerinden de yola çıkarak, “Öğrenme becerinizi asla kaybetmeyin. Okumaya, öğrenmeye devam edin, keşfetmeyi asla bırakmayın. Okul yıllarınızın size vermiş olduğu en değerli hediye edindiğiniz bilgilerden ziyade bu öğrenme becerisidir” tavsiyesinde bulunmuştu.