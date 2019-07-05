Tofaş’ın müşteri memnuniyetine iki altın ödül

05 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş’ın hayata geçirdiği uygulamalarla birçok kurum ve kuruluş için ilham kaynağı olduğunu belirtti. Eroldu, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarını bir adım ileriye taşımak adına 2016 yılında Bursa’da hayata geçirdikleri Müşteri İlgi Merkezi (MİM) ile sektörde dijital dönüşüme öncülük ettiklerini anımsattı.

“Tofaş, otomotiv sektöründeki liderliğini müşteri memnuniyetine yönelik uzmanlığıyla ayrı bir yere taşımayı hedefliyor” ifadelerini kullanan Eroldu, bu alanda elde ettikleri ödüllerin Tofaş için son derece anlamlı olduğunu belirtti. Eroldu, “Tofaş olarak, üretimde ve ihracatta çıtayı yükseltiyor, müşteri memnuniyetinde de öncü çalışmalara imza atıyoruz. Gerek Bursa’daki fabrikamızda üretimini gerçekleştirdiğimiz Fiat ve Fiat Professional ürün gamındaki modellerimiz; gerekse çatımız altında temsil etmekte olduğumuz Alfa Romeo ve Jeep markalı araçlarımızın kullanıcılarına 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın uluslararası ölçekte en prestijli çağrı merkezi ödülü olarak adlandırılan Contact Center World Awards tarafından iki birincilik ödülüne layık görülmesini son derece anlamlı buluyoruz. Tofaş olarak en önemli değerin insana olan yatırım olduğu gerçeğinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla bu alanda da otomotiv sektöründe öncü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MİM çalışanları, 2018 yılında 4 bin 500 saatlik eğitim aldı

Tofaş, müşterilerden gelen taleplerin etkin ve doğru yönetilmesine; marka imajı, müşteri sadakati, tavsiye etme ve kalite algısının en üst seviyelere çıkarılmasını hedefliyor. Bu kapsamda çözüm yönetim ekibi; araç sahiplerine tüm taleplerin çözümü yolunda süreç sonuçlanana kadar eşlik ediyor. Tofaş’ın müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak adına izlediği tüm stratejiler sosyal medya paylaşımlarına da yansıyor. Dünyanın en büyük şikayet platformları arasında yer alan Şikayetvar’ın verileri de sosyal medya paylaşımlarında da en düşük şikayet oranı Fiat markasına geldiğini ortaya koyuyor. Merkezde yer alan Akademi Gelişim Ekibi de sürdürülebilir başarı, inovatif yaklaşım ve müşteri deneyiminde her zaman bir adım ileriye ulaşmak için yürütülen çalışmalara katkıda bulunuyor. Söz konusu hedef doğrultusunda 45 kişiden oluşan Müşteri İlgi Merkezi çalışanlarına geçen yıl toplam 4 bin 500 saat ürün eğitimi veren Tofaş ayrıca müşteri temsilcilerinin kişisel gelişimi, akademik eğitimleri ve kariyer planlamasına destek olmak için de düzenli Koçluk programı uyguluyor.