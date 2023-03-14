Togg açılımı ne anlama geliyor? | TOGG nedir, açılımı ne demektir?

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X modelinin 3 farklı versiyonuyla çok yakında yollarda olacak. Togg'un satış fiyatı içine belirlenen başlangıç fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlendi.

Peki Togg'un açılımı ne anlama geliyor?

Togg açılımı nedir?

Togg'ın açılımı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu şeklinde... Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirketi olan Togg, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilini 29 Ekim 2022 seri üretime hazır hâle geldi.

Togg'un tarihi

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar, Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Togg'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL maliyetle fabrika kuruldu. 2022 Yılı Ekim ayının ortasında fabrika inşaatı tamamlandı ve 29 Ekim 2022 tarihinde ilk TOGG üretim bandından "Anadolu Kırmızısı" rengiyle indi.

Togg fabrikası nerede?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan fabrikanın yapımına ilk olarak 18 Temmuz 2020'de başlandı. Sahası yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare olan fabrika, 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.