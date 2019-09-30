TOGG, Bilişim Vadisi'ne taşındı

30 Eylül 2019

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ büyümeyi sürdürüyor.

TOGG, bugüne kadar faaliyetlerini sürdürdüğü TOBB'un Levent'te bulunan binasına büyüyen ekibiyle veda ediyor. Grup, faaliyetlerine 7 Ekim'den itibaren tüm birimleri ile Bilişim Vadisi'nde hayata geçirilen yeni merkezde devam edecek.