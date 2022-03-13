TOGG da karla oynadı!
TOGG'dan yeni paylaşım: Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım!
Kar heyecanı sosyal medyaya renkli görüntülerle yansırken, TOGG da bu paylaşımlarımlara 'karlı zeminde test sürüşü' görseliyle eşlik etti.
TOGG'un paylaştığı "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım" tweetinde "Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım🤩— Togg (@Togg2022) March 13, 2022
🌍 Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde,
❄️ -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında,
👍 içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.#USECASEMobility®#Togg pic.twitter.com/smnyf58jI2