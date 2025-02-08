Togg, elektriklilerde yine pazar lideri! BYD ve Tesla satışları da belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de geçen ocak ayında önceki yıla göre yüzde 12,6 daralmayla 55 bin 944 adet otomobil satıldığını açıkladı.

Genel satışlardaki daralmaya rağmen elektrikli otomobil satışları artmaya devam etti.

Tam elektrikli otomobil satışı yüzde 56,7 artışla 6 bin 225 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2'den 11,1'e yükseldi.

100 araçtan 25'i Togg

Yerli otomobil Togg, geçen yılki pazar liderliği konumunu yılın ilk ayında da devam ettirdi.

Togg, ocak ayında 1.570 satışla en yakın rakibine 555 fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 olurken, satılan her 4 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu bulundu.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller

Aralık 2024'te 2 bin 527 araç satan Çinli BYD, ocak ayında 1015'lik satışla listede ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada 414'le Mercedes-Benz bulunurken, KG Mobility (Ssangyong) 408'le dördüncü ve 394'le BMW beşinci olarak sıralandı.

Tesla Model Y kaç sattı?

Türkiye'de Model Y için sipariş alımını durduran Tesla, geçen ay araç satışı yapmazken, şirketin yenileme çalışmaları nedeniyle satış kanallarını şimdilik kapattığı ancak kısa zaman sonra yeniden açacağı öngörülüyor.

Modellere göre satışlar

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralamasında Togg T10X ilk sırada yer alırken, BYD ATTO 3'ün satışı 494, KG Mobility Torres'in 408, BYD Dolphin'in 302 ve MINI countryman'ın 263 oldu.