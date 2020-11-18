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TOGG: Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Yerli otomobil için çalışmalarına devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan fabrika açıklaması geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim  Merkezi'nin inşaatı devam ediyor. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamasında fabrika inşaatına yönelik "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" açıklaması yapıldı.

Açıklamanın devamında "Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel  güçlendirme çalışmalarının %90’ı tamamlandı" ifadelerine yer verildi. 

 