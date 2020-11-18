TOGG: Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Yerli otomobil için çalışmalarına devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan fabrika açıklaması geldi.
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Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaatı devam ediyor. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamasında fabrika inşaatına yönelik "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" açıklaması yapıldı.
Açıklamanın devamında "Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının %90’ı tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 18, 2020
Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının %90’ı tamamlandı.
Bizi izlemeye devam edin.#YeniLigGemlik pic.twitter.com/tccQzX1DbA