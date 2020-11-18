TOGG: Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaatı devam ediyor. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamasında fabrika inşaatına yönelik "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" açıklaması yapıldı.



Açıklamanın devamında "Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının %90’ı tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının %90’ı tamamlandı.



Bizi izlemeye devam edin.#YeniLigGemlik pic.twitter.com/tccQzX1DbA — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 18, 2020