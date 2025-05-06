Togg, ilk 4 ayda 10 bini aştı: C-SUV ve elektrikli araç pazarında zirvede

Togg’un T10X modeli, 2025’in ilk 4 ayında 10.325 adetlik satışla elektrikli araç pazarında yüzde 24,4, C-SUV segmentinde ise yüzde 10,1 pazar payı elde etti.

Nisan ayında 3.537 adet satılan T10X, yılın ilk dört ayında içten yanmalı motorlu araçların da dahil olduğu C-SUV segmentinde yüzde 10,1 pazar payı ile liderliğini korudu. Aynı dönemde elektrikli araç pazarında ise T10X, yüzde 24,4’lük pay ile açık ara birinci sırada yer aldı.

Bütün segmentlerde ilk 5’te, marka bazında ilk 11’de

T10X, tüm segment ve gövde tipleri arasında yüzde 3,3 pazar payı ile en çok satan 5. model olurken, Togg markası da tüm otomotiv markaları arasında Türkiye’nin en çok satış yapan 11. markası olmayı başardı. Bu performans, yerli üretim bir markanın iç pazardaki yükselişini göstermesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Nisan ayında da liderlik devam etti

Türkiye otomobil pazarı, Nisan 2025’te toplam 85.411 adetlik satışla tamamlanırken, Togg T10X bu ayda 3.537 adetlik satışıyla yüzde 4,1 pazar payı elde etti. Aynı ayda elektrikli araç satışları 13.191 adet olarak gerçekleşti; T10X bu kategoride yüzde 26,8 pay ile yine lider konumda yer aldı.