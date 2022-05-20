'TOGG otomobillerini 2023’te caddelerde görmeye başlayacağız'

Müberra TAŞÇI / SAMSUN

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İstanbul ve Ankara'dan sonra ilk kez Samsun'da sergilendi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşentanıtım programına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ile çok sayıda üniversite öğrencisiyle iş insanı katıldı.

Yeni nesil yerli otomobil ve otomobilin geleceği hakkında bilgi veren TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, “Böyle anlamlı bir günde Samsun’da gençlerimizle beraber hem tecrübemizi hem de projemizin son durumunu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda burada iş adamlarımızla da görüşmelerimizi tamamlamak istiyoruz. Otomobilimiz banttan indiği zaman ilk sahibi belli. Hatırlarsanız 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanımıza rezerve etmiştik. Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG’ları görmemizi sağlayacağız" diye konuştu.

"Projemizin 15 yıllık süreci içerisinde 5 tane toplam modelimiz var”

Projenin 15 yıllık süresi içerisinde toplam 5 modelinin olduğunu söyleyen Karakaş, "Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz. Ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok. Normalde sürece göre çerçeve de uyduğu sürece aracımızın hazırlığıyla ilgili orada bir sıkıntımız yok. Bunu yapabiliriz. Diğer yeni nesil araç üreticilerinin yaptığı gibi. İlk etapta C segmentinde SUV ile yola çıkıyoruz. Projemizin 15 yıllık süreci içerisinde 5 tane toplam modelimiz var. Bundan sonra çıkacak modelimiz de C segmentinde bir sedanımız olacak. Takribi 18 ay kadar bir süre sonra. Ondan sonra da bir hatchback modelimiz çıkacak. Ondan sonra da C segmentinmden B segmentine geçerken daha küçük bir SUV’umuz olacak” şeklinde konuştu.