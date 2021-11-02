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TOGG prototipi test için yola çıktı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOGG prototipinin test merkezlerine uğurlandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG prototipinin test merkezlerine alkışlarla uğurlandığını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık" ifadelerini kullandı.

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100 km'ye 4.8 saniyede çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, üretim bandından inmiş, pistlerde performans sergilemişti. Aracın İstanbul Park pistindeki sürüş görüntüsü de ilk kez yayınlanmıştı.

Yapılan açıklamada otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu kaydedilmişti.

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