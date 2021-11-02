TOGG prototipi test için yola çıktı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOGG prototipinin test merkezlerine uğurlandığını açıkladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG prototipinin test merkezlerine alkışlarla uğurlandığını açıkladı.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık" ifadelerini kullandı.
TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık. @TOGG2022 #YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/yRDuFiNHHO— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 2, 2021
100 km'ye 4.8 saniyede çıktı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, üretim bandından inmiş, pistlerde performans sergilemişti. Aracın İstanbul Park pistindeki sürüş görüntüsü de ilk kez yayınlanmıştı.
Yapılan açıklamada otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu kaydedilmişti.
Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 1, 2021
Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik. #TOGG pic.twitter.com/3d1zckOna0