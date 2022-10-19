Togg Trugo ile Shell'den stratejik iş birliği

Trugo markasıyla Türkiye’de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg ile şarj istasyonlarına yaptığı yatırımlarla dünyada elektrikli şarj çözümleri alanında lider olmayı hedefleyen Shell, stratejik iş birliği yaptı.

Togg açıklamasına göre, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV’u 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için sürdürdüğü şarj cihazı kurma çalışmalarına, alternatif ve yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla enerji dönüşümünde öncü konumda olan Shell ile iş birliğine imza atarak hız kattı.

Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen imza töreniyle duyurulan iş birliği kapsamında, Trugo ve Shell & Turcas, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak.

Yapılan anlaşmaya göre Trugo’nun 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320’sinde Trugo, 80’inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak.

Söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek performanslı şarj cihazı sayısı ise yaklaşık 600 adet olarak belirlendi. Şarj cihazları, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir kurulacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabilecek.

Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi ortadan kalkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, Türkiye’de ihtiyaç duyulan şarj altyapısı için Shell & Turcas ile stratejik ortaklık yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Karakaş, "Bilindiği gibi 81 ilimizde 600’ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj (DC) cihazının kurulumunu yapacağımızı daha önce açıklamıştık. Trugo markamızla başlattığımız bu girişimimizi Türkiye çapında yaygın istasyon ağı bulunan Shell & Turcas iş birliğiyle güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurulumlarla ilgili analiz çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Karakaş, "Şebeke ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İlk akıllı cihazımız C-SUV’un pazara çıkma tarihi olan 2023 yılının ilk çeyreğinden önce kurulumları tamamlayacağız. Tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmak istiyoruz.

Shell & Turcas iş birliğiyle oluşturacağımız 400 lokasyonun yanı sıra dinlenme tesisleri başta olmak üzere belirlediğimiz diğer 200’ü aşkın lokasyon için de çalışmalarımız sürüyor. Bu lokasyonlarda da farklı iş birlikleri yapmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Trugo ile yaptığımız bu stratejik ortaklığın bir parçası olmak ayrıca gurur verici"

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı da Shell'in elektrikli şarj istasyonları alanında dünya çapında önemli yatırımlar ve iş ortaklıkları yapan bir şirket olduğunu ifade etti.

Turanlı, "Shell, 20’den fazla ülkede hem kendi markası Shell ReCharge ile istasyonlarında hem de yapmakta olduğu iş ortaklıkları ile ev, ofis ve sokaklarda 105 binden fazla noktada şarj imkanı sağlıyor. Shell, bu sayıyı 2025 yılına kadar 500 bine, 2030 yılına kadar 2,5 milyona yükseltmeyi planlıyor. Türkiye’de de elektrikli araç sahibi misafirlerimize Shell Recharge markamız ile istasyonlarımızda hizmet vermeye başlamıştık." ifadelerini kullandı.

Ağlarını genişletme konusunda yaptıkları değerlendirmeler sonrasında, Togg Trugo iş birliğini en doğru ortaklık olarak gördüklerini kaydeden Turanlı, şunları aktardı:

"Togg’un yola çıkmasını sabırsızlıkla beklerken, Türkiye’nin elektrikli araçlara yönelik dönüşümü ve geleceği için büyük önem taşıyan Trugo ile yaptığımız bu stratejik ortaklığın bir parçası olmak ayrıca gurur verici.

Shell & Turcas olarak sektörde hep ileride olmayı, ilkleri gerçekleştirmeyi ve sektöre yön vermeyi ilke edinen bir şirketiz. Bu iş ortaklığı ile birlikte yine öncü bir adım atmaktan dolayı mutluyuz. Tüm elektrikli araç sahibi misafirlerimize de her zaman olduğu gibi Shell kalitesiyle hizmet vermeye devam edeceğiz."