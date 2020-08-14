TOGG yerli otomobil özellikleri nelerdir?

14 Ağustos 2020

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tasarlanan ve yakın gelecekte yollara inmesi planlanan TOGG yerli otomobil, tanıtımında hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkat çekmişti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikada üretimine başlacak yerli otomobilin 2022 tarihinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

TOGG nedir?

Yerli otomobil konusunda 2017 yılında başlayan çalışmalarda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zorlu Grubu bir araya gelerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu oluşturdu. TOGG adı da bu grubun adının kısaltmasından ortaya çıktı.

Yerli otomobilin özellikleri

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlatısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

TOGG’dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP’in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.

Nerede üretilecek?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor.

TOGG yerli otomobil 2022 yılında piyasaya sürülecek ve ilk etapta C segmenti SUV aracın üretimi yapılacak.

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak?

TOGG'un açıklamalarına göre; yerli otomobilin fiyatı henüz belirlenmedi ancak fiyat makul bir düzeyde tutulacak ve tahminlere göre diğer markalara ait C sınıfı elektrikli araçların fiyatlarına paralel olacak. Ayrıca TOGG yerli otomobilin yedek parça gibi satış sonrası hizmetlerde de rekabetçi olacağı düşünülüyor.