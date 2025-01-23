Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı açıkladı: T10F'in ön talep tarihi belli oldu

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında İsviçre’nin Davos kentinde bulunan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı’na konuştu.

Togg ile ilgili sürece değinen Tosyalı, “Togg'un üretiminin artmasına paralel olarak Avrupa pazarına satışlarımız başlayacak. Avrupa'dan da yoğun talep var. Özellikle kendi vatandaşlarımızdan da çok büyük rağbet görüyoruz” dedi.

Türkiye'de 50 bin kullanıcıya ulaşıldığını aktaran Tosyalı hedefi bu yıl 60 bin olarak çizerken, bu yılın sonuna doğru Avrupa’ya ihracaya başlayabileceklerini duyurdu.

T10F için ön talep tarihi belli oldu

Togg'un 'fastback' olarak tasarlanan T10F'nin süreciyle ilgili bilgi veren Tosyalı, "T10X'imiz zaten devam ediyor. Bir de fastback serisinde T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız. Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız" dedi.

Çinli markalarda rekabet ne durumda?

Türkiye'deki elektrikli araç pazar payına ve Çinli markaların rekabetine dikkati çeken Tosyalı, şöyle devam etti:

* Her ne kadar araç pazarında büyük rekabet olsa ve her marka Türkiye'ye girmeye çalışıyorsa da 2024'ün sonu itibarıyla açıklanan rakamlarda elektrikli araç pazarında Togg açık ara birinci. Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz.

Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz çünkü ürettiğimiz araç tamamen halkımızın talepleri doğrultusunda oluşmuş, daha üst standartlarda özellikleri taşıyor ve bundan sonraki üreteceğimiz modellerimiz de yüz binlerce verinin toplanmasından sonra oluşturuluyor.

Togg T10F'nin teknik özellikleri

Bu arada Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.