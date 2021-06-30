TOGG’a kalifiye çalışanı OİB MTAL yetiştirecek

BURSA (DÜNYA) - Geçen yıl yüzde 8’lik dilimde öğrenci aldıklarını, bu yıl bu oranı yüzde 5’lere çekmeyi hedeflediklerini ifade eden OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Metin Sezer, sınavla öğrenci alan Meslek Liseleri arasında Bursa’da ilk sırada yer aldıklarını söyledi. Türkiye’de de Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı’nda birinci, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında da ikinci sırada yer aldıklarını belirten Metin Sezer, “Milli Eğitim Bakanlığınca Ar-Ge merkezi okul statüsü verilerek, yerli ve milli altyapıyla mesleki eğitim, üretim, tasarım ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapımı süren fabrikada ihtiyaç duyulacak teknik elemanların yetiştirilmesi için okulumuz bünyesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda ilk kez “Elektrikli Araçlar Dalı” açıldı” dedi. Tofaş Fen Lisesi ile mesleki ve akademik iş birliği protokolü de imzaladıklarını belirten Sezer, ayrıca Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + Programı kapsamında akkreditasyonlarının onaylandığını, 7 yıl boyunca öğrencilere yurt dışındaki işletmelerde staj imkânı sağlanacağına dikkat çekti. Metin Sezer, “Okulu bitirip hemen iş hayatına atılmak isteyenler için de, lise sonrası üniversitede eğitimini sürdürmek isteyen için de gelecek hazırladık” diye konuştu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik de “Bu okul, iş dünyasının en büyük sorunlarından biri olan nitelikli personel açısından önemli bir eksiği kapatıyor. Mesleki ve akademik olarak oldukça kapsayıcı ev donanımlı bir eğitim veren okulumuzla gurur duyuyoruz. Bu yıl da okulumuzu tercih edecek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.