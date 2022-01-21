TOGG’a yerli ve milli harita kullanım çağrısı

Hüseyin GÖKÇE

Navigasyon sistemlerine yönelik ürettiği haritaları Google ve Apple’ın kullandığı Başarsoft, seri üretime hazırlanan yerli otomobil projesi TOGG’un navigasyon sisteminde de yerli harita kullanmasını istiyor.

DÜNYA’ya açıklama yapan Başarsoft’un CEO’su Alim Küçükpehlivan, güncel haritalar üretmeye devam ettiklerini belirterek, emniyet ve ambulans gibi kamu hizmetlerinde de Başarsoft’un haritaları kullanıldığını bildirdi. Başarsoft’un kurulduğu 1997 yılından bu yana Türkiye’nin sayısal haritasını ürettiğini ve bu bilgileri de sürekli güncellediğini ifade eden Küçükpehlivan, güncelleme çalışmalarının 10 ekipten oluşan araç filosuyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sürekli güncellenen haritalarının, 112 ambulans ve buna bağlı hizmetlerle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü dahil birçok kamu kurumunda tekil harita olarak kullanıldığını söyleyen Alim Küçükpehlivan, “Ülkenin her ölçeğinde, Ardahan ile İzmir’de yüzde 95 gibi çok yüksek oranda veri kalitesiyle hizmet sağlıyoruz” dedi. Google’ın 2006 yılından bu yana, Apple’ın ise 2018’den itibaren yabancı haritayı bırakarak Başarsoft haritasını kullanmaya başladığını belirten Küçükpehlivan, “Apple gibi firmalar pazarda belli bir büyüklüğü gördükleri ülkelerde, eğer daha iyi harita üretiliyorsa, kendi haritalarını bırakıp oraya geçiyorlar. Çünkü daha az şikayet alıyorlar” diye konuştu.

Global otomobil markalarıyla davalı

Alim Küçükpehlivan, global otomobil markalarına, Başarsoft haritalarını kopyaladıkları gerekçesiyle açtıkları davanın sürdüğünü söyledi. Küçükpehlivan, 2021 yılı Ekim ayında yaptığı açıklamada, Türkiye’de bu alanda hizmet veren yerli ve yabancı çok sayıda şirketin Başarsoft haritasını çaldığını bildirmişti. Sistemin bire bir kopyalandığını tespit edebilmek için, sahte sokak isimleriyle tuzak kurduklarını belirten Küçükpehlivan, global ölçekte faaliyet gösteren otomobil markalarının da bunu yaptığını tespit ettiklerini ve bunlara yönelik dava açtıklarını anlatmıştı.