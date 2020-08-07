TOGG'da ilk rota Almanya

07 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, online olarak gerçekleştirilen basın toplantısı ile projedeki son gelişmeleri aktarırken, önümüzdeki dönemlere yönelik yeni hedeflerini açıkladı. İhracatta ilk hedef pazarlarının Almanya olduğunu söyleyen TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, ardından Fransa ve İtalya’ya satış yapmayı planladıklarını söyledi.

Bursa Gemlik’te yer alan tesisin inşaat başlangıç töreni geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Gürcan Karakaş, salgın nedeniyle dünya çapında birçok proje iptal edilirken, TOGG’un planlarında hiçbir değişiklik olmadığını vurgulayarak, “Küresel rekabete hazır bir ekibimiz var. 18 aylık bir inşaat süreci var. 2022’de ilk araçları banttan indireceğiz. Planlarımızda ve yatırım kararlarımızda hiçbir aksama yok” dedi. Karakaş, kur artışına rağmen 22 milyarlık projede finansman konusunda bir endişeleri olmadığını, çünkü ortaklarının çok güçlü olduğunu vurguladı.

Yerli batarya ihraç da edilecek

Batarya süreciyle ilgili de bilgi veren Karakaş, “Batarya konusunda hem görüşmeler hem teknik detaylandırmalar devam ediyor. Bizim oradaki amacımız Türkiye'de bir şirket ile beraber bu şirket şu an tanımını yapmak doğru değil çünkü yürüyen bir süreç var bu şirket ile beraber Türkiye'ye biz bu teknolojiyi getirmek istiyoruz. Bunu yaparken önemsediğimiz bir konu var. Birincisi en son teknoloji olsun, ikincisi bizim TOGG araçlarında kullanılan teknolojiyle beraber Türkiye'den bu yatırım gerçekleştiği zaman etrafındaki ülkelere de yurt dışına da bir pazar payı olsun. Bu nedenle de teknolojinin yeni olmasını önemsiyoruz. Sadece bizim için değil aynı zamanda başkaları için de üretim yapılabilir. Ayrıca bu bataryayı farklı ülkelere ihraç etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bataryada küresel bir devi ikna ettik"

Batarya konusunda yerli firmalarla da görüşüldüğünü ancak ihtiyaç duyulan bataryanın Türkiye'de geliştirilemeyeceği konusunda görüş birliğine varıldığını aktaran Karakaş, "Bizim ihtiyacımız olan teknoloji, elektrikli araçların ihtiyacı olan teknoloji şu an Türkiye'de henüz üretilmiyor. Ve Türkiye'deki irili ufaklı birçok şirketle de görüştük ve geldiğimiz nokta bunu Türkiye'de üretimin başlangıcına kadar hatta ilk 2 aracın üretimine kadar geliştirmemizin mümkün olmadığı yönünde. Dolayısıyla biz bu projeye dünyanın sayılı oyuncularından biriyle devam ediyoruz. Bu dünyanın sayılı oyuncularından birisini ülkemize getirme konusunda da ikna ettik."

Şu ana kadar TOGG'un iki patentinin tescil edildiğini belirten Karakaş, bunlardan birinin sürüş testlerine yönelik diğerinin de batarya ile ilgili olduğunu söyledi.

TOGG markası kalıcı olacak

Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ünün tamamlandığını ifade eden Karakaş, “Tedarikçilerimizin yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" dedi. Karakaş, TOGG'un marka beğeni endeksinin yüzde 73'lere kadar çıktığına dikkat çekerek, “Çok farklı isim alternatifleri düşündük ama sonuçta TOGG markası ile yola devam etme kararı aldık" dedi. Karakaş, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan'da tescil edildiğini, diğer ülkeler için de bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

10 küresel şirketle gizlilik anlaşması

Gürcan Karakaş, dünyanın çeşitli ülkelerinden 10 büyük küresel şirket ile gizlilik anlaşması yaptıklarını açıkladı. Gizlilik anlaşmaları nedeniyle detay vermeyen Karakaş, “Yurt dışından teknolojimize büyük ilgi var” dedi.

Yerlilik tartışmalarına iPhone örneği…

Gürcan Karakaş, TOGG’un yerliliği konusundaki tartışmalara da açıklık getirerek, “Biz kendimizi Türkiye’nin otomobili olarak tanımlıyoruz. Burada ‘yerlilik’ ve ‘millilik’ konularında bir kavram karmaşası yaşanıyor. Burada önemli olan küresel mili bir marka yaratmak. iPhone anılırken tek ülkenin ismi geçiyor. Ancak iPhone’da yerlilik oranı sıfır. TOGG ise yüzde 51 yerlilik ile başlayacak ve üretime başladıktan sonra bu oran yüzde 68’e çıkacak. Biz fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olacak, kararları bizim vereceğimiz bir markadan bahsediyoruz. Önemli olan da bu” dedi.

Bu yıl 95 yeni istihdam sağlayacak

Karakaş, şu anda TOGG ekibinde çoğunluğu mühendis olan ve global şirketlerde önemli görevlerde bulunan 180 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, bu sayının yılsonuna kadar 275 kişiye ulaşacağını söyledi. Karakaş, fabrika açıldıktan sonra kademeli olarak istihdamın 4 bin 300 kişiye çıkacağını ve kadın çalışan oranının yüzde 30’un üzerinde olacağını söyledi. Karakaş, istihdamın Bursa ve Gemlik bölgelerinden sağlanacağına işaret etti.

Rekabetçi bir fiyat sunulacak

Fiyat konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınan Karakaş, “Banttan inecek ilk aracın yüzde 100 elektrikli bir SUV model olacağını hatırlatarak, “Rekabetçi bir fiyat sunacağımız kesin” dedi. Tesiste 2030 yılına kadar tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldı.

Kapanacak Honda fabrikası için görüştü ama…

Türkiye’deki fabrikasını Honda’nın global bir kararla Eylül 2021’de kapatacak olan Honda ile görüştüklerini açıklayan Karakaş, “Honda’nın kapanacak fabrikasını değerlendirmek istedik. Hem Türkiye, hem de Japonya’daki yetkililerle görüştük ancak, tarihler bize uymadı" dedi.

RAKAMLARLA TOGG TESİSİ

• İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

• Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

• 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

• 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

• TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

• Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

• 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

• 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

• İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

• Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.