Togg'da parçalı denemeler başladı

Togg'un Gemlik tesisindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Yüzde 97'si tamamlanan tesisin gövde binasında kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı.

Bu aşamayı hücreleri bir araya getirilerek yapılacak deneme üretimlerinin izleyeceği belirtildi. Daha sonra ise yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale geleceği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik tesisi inşasısın haziran ayının sonunda tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada Togg'un yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacağı belirtilirken, "Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor" ifadeleri kullandı.

Hisarcıklıoğlu: 2023’ün ilk üç trafiğe çıkmış olur

Diğer yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Togg'un üretimine ilişkin bir açıklama yaptı.

Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur’’ dedi.