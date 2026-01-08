Togg'dan yeni yıl güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları, Togg 2026 fiyat listesi, T10X 2026 fiyat listesi, T10F 2026 fiyat listesi

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, 2026 yılının ilk fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı.

Yeni yılın gelişiyle birlikte hem SUV segmentindeki T10X hem de sedan gövde tipine sahip T10F modellerinde fiyat güncellemesine gidildi.

Aralık ayında 1 milyon 862 bin TL olan T10X başlangıç fiyatı 1 milyon 870 bin TL'ye yükselirken, T10F modelinde taban fiyat 1 milyon 878 bin TL'den 1 milyon 886 bin TL seviyesine çıktı.

Araçların ana fiyatlarındaki bu oynamaya rağmen opsiyon paketlerinin fiyatları sabit tutuldu.

Togg T10X: Ocak 2026 fiyat detayları

T10X modelinde farklı menzil ve donanım seçeneklerine göre fiyatlar şu şekilde şekillendi:

V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1.870.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.180.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More (4x4): 3.178.000 TL

Togg T10F: Sedan modelde son durum

Togg'un sedan modeli T10F'te de benzer bir fiyat skalası uygulanıyor:

V1 RWD Standart Menzil (350 km): 1.886.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (623 km): 2.196.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More (523 km): 3.178.000 TL

Opsiyon fiyatlarında değişiklik yok

Kullanıcıların araçlarını kişiselleştirmesine olanak tanıyan opsiyon paketlerinde Ocak ayında bir fiyat artışı yaşanmadı. T10X cephesinde jantlar 40 bin TL, Teknoloji ve Konfor Paketi 50 bin TL, cam tavan ve Meridian premium ses sistemi 65 bin TL ve üst donanım V2 4More'a özel Obsidiyen Tasarım Paketi de 100 bin TL'lik fiyatlarını korudu.

T10F modelinde kış ve akıllı destek paketleri 30'ar bin TL, Teknoloji ve Konfor Paketi 40 bin TL, Meridian ses sistemi 50 bin TL ve renk ve tasarım odaklı opsiyonlar eski fiyatlandırmadan sunulmaya devam ediyor.