Togg'un yeni modeli ne zaman çıkacak? Çinlilerle ortaklık var mı? CEO'su anlattı...

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, otomobilin yeni modeli, iş ortakları ve Avrupa'ya ihracat konusunda bilgi verdi.

Bloomberg HT'ye konuşan Karakaş, Togg'un yeşil dünyayı odaklayan bir şirket olarak doğduğunu, Bursa Gemlik'teki tesisin Avrupa'nın en temiz tesisi olduğunu ifade etti.

"Şu ana kadar 2 milyar Euro'ya yakın harcama yaptık" diyen Karakaş, "Satış sistemimiz artık oturdu. Müşterilerin konfigürasyona göre yaptığı seçimleri 1-3 hafta arasında teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Togg Çinlilerle ortak olacak mı?

Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, Çinlilerle ortaklık yapılıp yapılmayacağına dair şunları söyledi: "Her şirket gibi farklı imkanları çalışıyoruz. Bunu dünyadaki bütün şirketler yapıyorlar. Çalışmalarımız belli bir noktaya geldiği zaman açıklarız. Bu nokta iki sene sonra değil."

Togg'un yeni modeli ne zaman?

Karakaş, TOGG'un sedan modeli T10F'in testlerinin sürdüğünü, nisan ayında ön siparişlere başlayabileceklerini kaydetti. Türkiye'de satılan her üç elektrikli araçtan birinin Togg olduğunu aktaran Karakaş, "2025 yılı Eylül ayı civarında Avrupa'ya ihracatımız başlar" dedi.