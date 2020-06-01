Toplu taşıma riski otoya gaz verdi

01 Haziran 2020

DÜNYA

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımaya binmek istemeyen, ancak kendine ait özel aracı olmayan tüketici kiralamaya talebi hızlandırdı. Sektör temsilcileri, bu hafta başlayan normalleşme adımları ile birlikte talebin daha da artacağını vurguladı.

Haziranda %60 artış bekleniyor

DÜNYA’ya konuşan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, salgının sektöre etkilerini ve haziran ayına yönelik beklentilerini şöyle özetledi: “Sektörümüz gelirinin büyük çoğunluğunu havalimanı ofislerinden sağlıyor. Salgın sonrası havalimanlarında iş durdu. Yüzde 90’a varan daralma yaşadık. Şehir ofislerinde ise toplu taşıma riski almak istemeyen tüketici sayesinde geçen yıla oranla yüzde 5-10 arası artış oldu. Ancak havalimanı işimizin yüzde 70’ini oluşturuyor. Toplamda mayıs ayında işler geçen yılın yüzde 55 -60 altındaydı. Haziran ayında ise aylık ve günlük kiralamada mayıs ayına göre yüzde yüzde 50-60 büyüme bekliyoruz . Ancak bu gerçekleşse de geçen yılın aynı döneminin yüzde 40 altında kalmış olacak.”

“Tatile kiralık araçla giden artacak”

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün de bu yıl yaptığıkları ankete göre tatile gideceklerein, toplu taşıma kullanmak yerine kendi araçları veya kiraladıkları araçlar ile seyahat etmeyi tercih edeceklerini belirterek, "Bu kapsamda, Enterprise olarak 'kiralamanın yeni normali'ni devreye aldık. Müşterilerin seyahatleri öncesi araçları evlerine teslim ettiğimiz, seyahat sonrasında evlerinden, yazlıklarından veya otellerinden araçları geri aldığımız istedikleri zaman tekrar kullanımlarına sunduğumuz paketlerimiz var. Online talepler geçen sene aynı dönemin yüzde 15-20 üzerine çıkmış durumda” diye konuştu.

Garenta Genel Müdürü Emre Ayyıldız da havalimanı ofislerindeki daralmaya rağmen, online kanallar üzerinden yapılan araç kiralama tarafında yüzde 10 civarında bir büyüme yaşandığına dikkat çekerek, “Bu dönemde toplu taşıma kullanmayan ve ulaşım ihtiyacını karşılamak için araç satın almak istemeyen ya da alamayan kişilerin, maksimum izolasyon sağlayan serbest dolaşımlı araç paylaşım modellerini tercih etmesi veya araç kiralamak istemesi bu taraftaki talebi canlı tutuyor. Mayısın son üç hafta içi gününde toparlanma sinyallerini almaya başladık. Bu günlerde araç kiralamada yüzde 33, rezervasyonda ise yüzde 21 artış oldu. Bu ivmenin haziranda da süreceğini düşünüyoruz. Normale dönüş kararı ile birlikte günlük araç kiralamada talep artışı görmeye başladık. Ama hala geçen yılın çok gerisindeyiz ” dedi.