Toyota 10.8 milyonluk global satışla 5. kez dünyanın en büyük üreticisi oldu

Toyota, 2024 Ocak-Aralık döneminde 10 milyon 821 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi.

Böylece tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite çözümleriyle başarısını bir kez daha kanıtladı. Toyota, yalnızca satış rakamlarıyla değil, yükselen marka değeriyle de öne çıkıyor. Brand Finance Global 500 2025 raporuna göre 'Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası' unvanını kazandı.

Dünyanın en büyük üreticisi unvanını, yenilikçi teknolojilerle birleştiren Toyota, otomotiv sektörüne yön veriyor. Bir mobilite şirketi olarak, her ülke ve bölgeye en uygun çözümleri sunan Toyota, 2024 yılında global tam hibrit satışlarını yüzde 21'in üzerinde artırarak 4 milyon 142 bin adetlik satışa ulaştı.

Avrupa’da en çok tercih edilen modelleri neler?

Avrupa’da rekor tam hibrit satışlarına ulaşan Toyota, 2024’te yüzde 8 artışla 775 bin adetlik satış gerçekleştirdi. Toyota’nın Avrupa’da en çok tercih edilen modelleri Yaris Cross Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid olarak öne çıktı.

Bununla birlikte, Toyota şarj edilebilir hibrit satışlarını 153 bin adetle yüzde 21, tamamen elektrikli satışlarını ise 140 bin adetle yüzde 34 artırdı. Otomotiv sektöründe geleceğin teknolojisi olarak görülen hidrojen yakıt hücreli araçların geliştirilmesine devam eden Toyota, 1.779 adet satış gerçekleştirdi. Bu satış rakamlarıyla birlikte Toyota’nın düşük ve sıfır emisyonlu araç satışları yüzde 23.4 artarak 4.5 milyon adedi aştı.