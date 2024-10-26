Toyota Avrupa satışlarında tarihi rekor!

Toyota Avrupa, 2024 yılının ocak-eylül döneminde 912 bin 671 araç satışıyla şirket tarihinin rekorunu kırdı. Elektrikli araç satışlarında yüzde 28, şarj edilebilir hibrit satışlarında yüzde 37 ve tam hibrit satışlarında yüzde 9 artış yaşayan marka, Avrupa’da en çok tercih edilen ikinci marka konumunu korudu.

Avrupa satışlarının yüzde 75'i: Elektrifikasyon odaklı ürün gamı

Tam elektrikli, hidrojen yakıt hücreli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerini içeren elektrifikasyon odaklı ürün gamı ile Toyota Avrupa, 2024'ün i 9 ayında 683 bin 409 adet satarak Avrupa'daki toplam satışların yüzde 75'ini oluşturdu. Aynı dönemde yüzde 5 büyüme kaydedildi ve 848 binin üzerinde satış rakamına ulaşıldı.

Avrupa'da en çok satan modeller ise 155 bin 527 adetle Yaris Cross, 133 bin 634 adetle Yaris, 121 bin 519 adetle Corolla serisi ve 97 bin 698 adetle Toyota C-HR oldu. Ayrıca, Toyota’nın hafif ticari araç serisi Toyota Professional, 97 bini aşkın satışla dikkat çekti.

Türkiye'nin hibrit lideri...

Türkiye'de de hibrit otomobil alanında öne çıkan Toyota, Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid, Corolla Sedan Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid ve RAV4 Hybrid gibi geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılara geniş seçenekler sunuyor. Düşük yakıt tüketimi, çevre dostu performansı ve konforlu sürüş özellikleriyle öne çıkan Toyota'nın tam hibrit modelleri, Türkiye’de yılın 9 ayında 21 bin 741 adet satışa ulaştı.

Türkiye'de en çok tercih edilen hibrit modeller 8 bin 170 adetle Corolla Sedan Hybrid, 6 bin 619 adetle Toyota C-HR Hybrid ve 5 bin 83 adetle Corolla Cross Hybrid olarak sıralandı. Hibrit satışlarının Toyota’nın Türkiye genelindeki toplam satışlarının yüzde 53,4’ünü oluşturduğu, tam hibrit segmentinde ise yüzde 61,3'lük pazar payına sahip olduğu belirtildi.