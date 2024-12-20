Toyota C-HR Avrupa’da 1 milyonluk satış adedine ulaştı

Toyota’nın Avrupa’da en çok satan modeli olan Toyota C-HR, 1 milyonluk satış adediyle birlikte bir kez daha dikkat çekti.

Toyota tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2016 yılında Türkiye pazarına sunulan Toyota C-HR, lansmandan bu yana yaklaşık 34 bin adetlik satışa ulaştı. Segmentine farklı bir soluk getiren Toyota C-HR, sadece adet anlamında değil aynı zamanda marka imajı anlamında da büyük bir önem taşıyor.

2016 yılında Toyota’nın dönüm noktası modeli olarak tanıtılan Toyota C-HR, sıra dışı tasarımı, teknolojik ve konforlu sürüşü, premium kalitesiyle birlikte kısa zamanda bir ikon haline dönüştü. Toyota C-HR’ın coupe bir spor otomobilin dinamik hatlarına sahip cesur tasarımı, C-SUV segmentinde yeni bir tasarım standardı belirlenmesini sağladı.

Toyota C-HR, kendine özgü tasarımıyla birlikte Toyota’nın müşterileriyle duygusal bir bağ kurmasını sağladı. Gerçekleştirilen araştırmalarda müşterilerin yarısından fazlasının otomobilin tasarımını satın alma nedenleri olarak göstermesi, Toyota C-HR'ın markaya yeni müşteriler kazandırma konusunda en iyi performansı gösteren modellerden biri olmasına katkıda bulundu.

Yüksek satış performansı

Şu anda ikinci nesliyle satışa sunulan Toyota C-HR, yüksek satış performansını devam ettirirken Toyota’nın en sevilen modellerinden biri olarak yeni müşteriler kazandırmaya devam ediyor. Sakarya’daki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilen Toyota C-HR’ın tam hibrit versiyonun yanı sıra şarj edilebilir hibrit versiyonuyla Toyota, PHEV satışlarında Avrupa’da yüzde 93’lük bir artış elde etti.

Türkiye’de Corolla’dan sonra zirvede

Türkiye’de 2023’ün kasım ayında lansmanı yapılan yeni jenerasyon Toyota C-HR Hybrid pazarda büyük ilgi görerek lansmandan bu yana 10 bin adet satış ile segmentinde yüzde 4’lük bir pazar payını yakaladı. Aynı zamanda Toyota Türkiye satışları içerisinde de Corolla’dan sonra en çok satan model olarak öne çıkıyor.