Toyota, Çek Cumhuriyeti'nde faaliyetlerini askıya alacak

Toyota Sözcüsü Shiori Hashimoto, Kolin fabrikasının ABD'deki soğuk havanın ardından üretim gecikmelerinden kaynaklanan düşük yarı iletken tedariki nedeniyle 22 Mart Pazartesi'den itibaren faaliyetlerine ara vereceğini söyledi.

Tesis, Avrupa piyasası için kompakt araç Aygo'nun montajını gerçekleştiriyor.

Hava şartlarından kaynaklanan kıtlık, pandemi sırasında evde çalışan ve daha fazla zaman geçiren tüketicilerin artan talebinden kaynaklanan çip tedariki sorunuyla zaten boğuşmakta olan otomobil endüstrisi için yeni bir faktör.

Kuzey Amerika'daki soğuk hava da otomobil üretiminde kullanılan petrokimya ve hammadde tedariklerini aksatıyor.

Kaynak: Matriks