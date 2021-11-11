Toyota: Dünyanın büyük bölümü sıfır emisyon araçlara hazır değil

Küresel otomotiv pazarının önde gelen markalarından Toyota, dünyanın büyük bölümünün sıfır emisyon araçlara hazır olmadığını bu yüzden bu hafta bazı şirketlerin 2040'a kadar kademeli olarak fosil yakıt kullanan araçların üretimini durdurma teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

Aralarında General Motors, Ford, Volvo ve Mercedes-Benz markasının sahibi Daimler AG'nin yer aldığı 6 büyük otomobil üreticisi Glasgow Sıfır Emisyon Otomobil ve Kamyonet Deklerasyonu'nu imzalamışlardı.

Ancak dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumundaki Toyota ve ikinci sıradaki Volkswagen'in yanı sıra ABD, Çin ve Almanya menşeli şirketler bu deklerasyonu imzalamamıştı.

Toyota sözcülerinden biri Reuters'a yaptığı açıklamada enerji ve şarj altyapısının, ekonomik durumun ve kullanıcıların hazır olduğu yerlerde "uygun sıfır emisyon araçlarla süreci hızlandırmaya ve desteğimizi artırmaya hazırız" dedi.

Sözcü "Ancak Asya, Afrika ve Orta Doğu gibi dünyanın bir çok yerinde çevre dostu sıfır emisyon taşımacılığı pazarlayabilecek uygun ortam oluşmuş değil" dedi ve "Bu ortamın oluşmasının daha uzun süreceğini düşünüyoruz... bu nedenle bu aşamada bu ortak açıklamanın koşullarına uyma sözünü vermemiz zor" diye ekledi.