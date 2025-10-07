Toyota, geri görüş kamerasındaki arıza nedeniyle ABD'de 394 bin aracı geri çağırdı
Toyota, ABD pazarındaki yaklaşık 394 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın nedeni, araçların geri görüş kameralarında zaman zaman meydana gelen görüntü kesintileri nedeniyle sürücü görüşünün azalması ve kaza riskinin artması olarak açıklandı.
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu geri çağırma, araçların geri görüş kameralarında tespit edilen bir arıza nedeniyle gerçekleştiriliyor.
NHTSA, toplam 393 bin 838 aracı kapsayan geri çağırmanın, sürücü güvenliğini doğrudan etkileyebilecek bir riskten kaynaklandığını bildirdi.
Açıklamada, geri görüş kamerasının zaman zaman görüntü vermemesi veya görüntünün donması sonucu sürücünün arkasını net şekilde görememesinin, özellikle park etme ve geri manevra sırasında çarpışma riskini artırabileceği belirtildi.