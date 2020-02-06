Toyota Motor 9 ayda 2 trilyon yen kar etti

06 Şubat 2020

Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, 31 Ocak'ta sona eren 9 aylık dönemde net karını 2018'in aynı dönemindeki 1,42 trilyon yenden 2,01 trilyon yene yükselttiğini bildirdi.



9 ayda vergi öncesi karı 2,52 trilyon yen, faaliyet karı 2,06 trilyon yen ve ciro ise 22,83 trilyon yen olarak gerçekleşti.



Toyota, 31 Mart'ta sona erecek mali yılda ise faaliyet karının yüzde 4,2 artış göstereceğini tahmin etti.