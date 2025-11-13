Toyota, motor arızası riski nedeniyle 126 bin aracı geri çağırdı
Toyota, ABD'de motor arızasına yol açabilecek üretim artıkları gerekçesiyle 126 bin 691 adet Tundra ve Lexus model aracını geri çağırma kararı aldı. Karar, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyuruldu.
NHTSA’nın açıklamasına göre, söz konusu araçlarda üretim sürecinden kalan kalıntıların motorun ani şekilde durmasına neden olabileceği belirtildi.
Kurum, sorunun çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini ve uygun çözüm yöntemi belirlendiğinde araç sahiplerine uygulanacağını bildirdi.
Kaynak: ForInvest