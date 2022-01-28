Toyota, otomobil üretiminde liderliği bırakmadı

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor Co, 2021 yılındaki araç satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artırarak, üste üste ikinci yıl da dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını korudu.

Japon otomobil üreticisi 2021 yılında konsolide olarak 10.5 milyon araç satarken en büyük rakibi Alman Volkswagen ile olan yarışında farkı da açtı.

Volkswagen'in 2021'deki araç satışlarıysa bir önceki yıla göre yüzde 5 düşerek 8.9 milyon oldu ve şirketin son 10 yıldaki en düşük satış rakamı olarak kayda geçti.

2021'deki koronavirüs salgını sırasında otomobil üreticileri yarı iletken madde kıtlığından dolayı üretimlerini azaltmak zorunda kalmıştı.

Fakat Toyota, Japonya'nın ve Asya'nın bazı bölgelerinin Avrupa'ya kıyasla salgından daha az etkilenmesiyle salgın sırasında rakiplerine göre daha iyi performans gösterdi.

Toyota, üçüncü çeyrek mali bilançosunu 9 Şubat'ta açıklayacak.