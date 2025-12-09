Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de görev değişimi
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., şirketin tepe yönetiminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür ve CEO Erdoğan Şahin, 1 Ocak 2026 itibarıyla görevini şirketin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Bülbül’e devredecek.
Toyota Türkiye’nin üretim hazırlık döneminde, 1992 yılında şirkete katılan Şahin; Türkiye, Avrupa ve Japonya’da farklı sorumluluklar üstlenerek markanın operasyonlarında kritik roller oynadı.
Şahin, 2022 yılı başından bu yana yürüttüğü Genel Müdür ve CEO’luk görevinin ardından 33 yılı aşkın kesintisiz hizmet süresinin tamamlanmasıyla 2026’da emekliye ayrılacak.
Görevi devralacak olan Murat Bülbül, 1970 doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1991’de lisans, 1994’te yüksek lisans derecesi aldı. Toyota kariyerine 1995 yılında ToyotaSA’da Montaj Bölümü Mühendisi olarak başlayan Bülbül, yıllar içinde Türkiye’de üretilen 8. nesil Corolla dahil birçok modelin üretim hazırlığında görev aldı, şirket içinde farklı fonksiyonlarda kritik sorumluluklar üstlendi.
2020–2024 döneminde Brüksel merkezli Toyota Avrupa’da Üretim Planlama Genel Müdürü, ardından Toyota Fransa’da Üretim Yönetimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bülbül, 2024 yılının başında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’ye döndü ve Finans & İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.