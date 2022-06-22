Toyota, temmuz ayı üretim planını düşürdü

Toyota Motor, Temmuz ayı için küresel olarak planladığı araç üretim miktarını, bazı tesislerde üretime ara vermeye devam etmesi ve COVID-19 salgınının bir tedarikçisinin üretim hatlarını etkilemeyi sürdürmesi nedeniyle azalttı.

Temmuz ayı için üretim planını 50 bin adet azaltan Toyota Motor, Japonya'da 250 bin, deniz aşırı fabrikalarında 550 bin araç üretecek.

Toyota, 31 Mart 2023'te sona erecek mali yılda 9,7 milyon araç üretme hedefini ise değiştirmedi.