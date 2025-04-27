Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: Otomotiv pazarı 2025'te 1,1 milyon adetle kapanır

Türkiye binek ve hafif ticari araç pazarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, mart ayında hafif ticari araç pazarında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 20'lik büyümeye dikkat çekti.

Bozkurt, sezon başlarında her zaman bir artış yaşandığını, bahar ve yaz dönemine girerken bu artışın etkili olduğunu düşündüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Ayrıca son üç yılda araç bulunabilirliği de dalgalı seyretti. Bu nedenle aylar arası kıyaslama yaparken, o dönemde araçların piyasada bulunup bulunmadığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Bir diğer önemli neden ise ticari hayatın devam etme zorunluluğu. Krediye erişimde zorluklar yaşanabiliyor, iş hacmi ve karlılık düşebiliyor. Ancak hafif ticari araçlar çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu nedenle sektörde canlılık sürüyor. Türkiye'nin dinamikleri ve mevsimsel etkiler pazardaki hareketliliği belirliyor."

"Ticari araçlar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor"

Ali Haydar Bozkurt, geçmişte hafif ticari araç pazarının birkaç modelle sınırlı olduğunu ve kullanıcıların bu araçları farklı amaçlarla kullanmaya çalıştığını söyledi.

Ancak son 20 yılda ticari araçların, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlandığını dile getiren Bozkurt, "Artık tek bir modeli farklı alanlarda zorla kullanmak yerine, her ihtiyaca uygun özel tasarımlar geliştiriliyor. Bugün Toyota Professional ailesinde 7 farklı modelden söz ediyoruz. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmak için var. Kimi modelde yük kapasitesi, kimisinde yolcu taşıma kapasitesi, kimi modelde ise yolculuk ön planda. Burada en önemli etkenin bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bozkurt, ticari araçların hedef kitlesinde ailelerin de her zaman bulunduğunu, bugün ise özellikle 9 kişilik modellerin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hatırlayacaksınız 'CDV' olarak adlandırılan çok amaçlı vanları aileler gündüz işinde, akşam sosyal amaçlı olarak kullanılıyordu. Şimdi bu 9 kişilik modeller çok talep görüyor. Orada biraz daha yüksek yolcu taşıma kapasitesine ihtiyaç duyan alanlar var, onlar bu aracı tercih ediyor diye düşünüyorum. Tabii Türkiye ticari araç pazarı büyük bir potansiyel taşıyor, ortalama 250-300 bin bandında bizde ticari araç satılır her yıl. Bu nedenle Türk tüketicisinin de ihtiyacını karşılayacak şekilde markaların yeni ürünler lanse etmesi çok normal."

"2025'te pazar 1 milyon 100 bin seviyelerinde kapanır"

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Bozkurt, yılın ilk çeyreğinin tamamlanmasıyla yılın genel seyrinin kısmen netleşmeye başladığını söyledi.

Yıl sonu itibarıyla otomotiv pazarının yaklaşık 1 milyon 100 bin adetle kapanacağını öngördüklerini aktaran Bozkurt, "Önceki 10 yıl boyunca Türkiye pazarı 800 bin bandındaydı. Son iki yıl hariç, bu seviyeyi görememiştik. Bu nedenle 1 milyon 100 bin adet, mevcut koşullar göz önüne alındığında iyi bir sonuç olur. Toyota olarak biz de yılı yaklaşık 85 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.