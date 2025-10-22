Toyota Türkiye CEO'sundan zam açıklaması: Fiyatlar yüzde 35 artabilir

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yeni ek vergilerin Türkiye’ye ithal edilen bazı otomobil modellerinde ciddi fiyat artışlarına yol açabileceğini söyledi.

Bozkurt, “Bazı ülkelerden Türkiye’ye gelen modeller vergilerden olumsuz etkilenecek. Türkiye'ye gelen bazı modeller yüzde 35 zamlanabilir” dedi.

CNBC-e'ye açıklamalarda bulunan Bozkurt, Japonya’dan ithal edilen araçlarda maliyet baskısının arttığına dikkat çekerek “Artık Japonya’dan bazı modelleri getirmemiz daha zor görünüyor. Zararına da olsa bazı modelleri getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.