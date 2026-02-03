Toyota Türkiye satışlarını yüzde 65 artırdı: Ocak ayında rekor kırdı

Toyota, bu yıl ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artışla 8 bin 700 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen ay elde ettiği yüzde 11,5 pazar payıyla en çok tercih edilen ikinci otomotiv markası konumuna gelen Toyota'nın, Türkiye satışlarının 7 bin 770 adedini binek araç modelleri, 930 adedini ise hafif ticari araç modelleri oluşturdu.

Markanın ocak ayında en çok tercih edilen modelleri, 4 bin 233 adetle Corolla Sedan ve 3 bin 200 adetle Toyota C-HR Hybrid oldu.

Ocakta satılan binek araçların yüzde 45'ini SUV modelleri oluştururken, hibrit pazarı satışları 5 bin 411 adet oldu. Markanın binek araç satışlarındaki hibrit oranı ise yüzde 62 olarak gerçekleşti.