Toyota Türkiye satışlarını yüzde 65 artırdı: Ocak ayında rekor kırdı
Toyota, ocak ayında Türkiye’de satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artırarak 8 bin 700 adede çıkardı. Corolla Sedan ve C-HR Hybrid modellerinin öne çıktığı satışlarda hibrit araçların payı yüzde 62’ye ulaşırken, marka yüzde 11,5 pazar payıyla en çok tercih edilen ikinci otomotiv markası oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen ay elde ettiği yüzde 11,5 pazar payıyla en çok tercih edilen ikinci otomotiv markası konumuna gelen Toyota'nın, Türkiye satışlarının 7 bin 770 adedini binek araç modelleri, 930 adedini ise hafif ticari araç modelleri oluşturdu.
Markanın ocak ayında en çok tercih edilen modelleri, 4 bin 233 adetle Corolla Sedan ve 3 bin 200 adetle Toyota C-HR Hybrid oldu.
Ocakta satılan binek araçların yüzde 45'ini SUV modelleri oluştururken, hibrit pazarı satışları 5 bin 411 adet oldu. Markanın binek araç satışlarındaki hibrit oranı ise yüzde 62 olarak gerçekleşti.