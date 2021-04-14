Toyota Türkiye'den 2.500 kişilik işgücü talebi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yılsonuna kadar 2.500 sözleşmeli çalışan almayı hedefliyor. İŞKUR’un Mesleki Eğitim Projesi (MEGİP) desteği ile işe alınacak kişiler için Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da katılımlarıyla proje paydaşları olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya arasında imza töreni düzenlendi.

Nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 1000 kişinin işe başlatılmasının planlandığı projede, işe alınacaklar için, 3 hafta süreli oryantasyon ve mesleki eğitim sonrası kursiyerlere 6 ay süreli sözleşmeli çalışan olma imkanı sağlanacak. Ayrıca, bu alımların bir kısmı 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde kadrolu çalışan olma imkânına da sahip olabilecek. İşe alım için yetiştirilecek meslek grupları ise; Kalite Kontrolcü, Oto Montajcı, Nokta Kaynakçısı, Boya Operatörü ve Plastik Mamuller İmalatçı olarak açıklandı.

Vali Kaldırım'dan kontrollü istihdam vurgusu

Vali Çetin Oktay Kaldırım, imza töreninde kontrollü istihdam vurgusunda bulunarak, koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğünü, riskin tedbirlere uyulması halinde ortadan kalkacağını, kontrollü istihdama da gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti. Salgın sürecinde kısa çalışmaya hiç başvuru yapmayan, ayrıca normal çalışmaya geçilmesi ile istihdama tekrar başlayan ve İŞKUR’dan işgücü talebinde bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’ye teşekkürlerini ifade ederek, yapılan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"2021 yılı içinde 2.500 kişilik geçici istihdam sağlayacağız"

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk de konuya ilişkin, “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 150’ye yakın ülkeye ürettiği araçların yüzde 85’ini ihraç etmektedir. Sakarya’daki üretim tesisi, Toyota fabrikaları arasında kalite ve birçok parametreler açısından sadece Avrupa’da değil dünyada da üstün ve özel bir konuma sahiptir. Kapasite bakımından ise Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikasıdır. Hibrit versiyona sahip Corolla Sedan ve C-HR modellerinin üretildiği fabrikamızda 5.000 kişinin üzerinde istihdam sağlanmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanında, Necdet Şentürk bu yılın üretim ve ihracat hedefimiz için alınması planlanan 2.500 kişilik işgücü desteği için projeye destek veren paydaşlara ve İŞKUR’a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini de bildirdi.

"Toyota Türkiye nitelikli işgücünün yetiştirilmesine de katkı sağlamaktadır"

Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi ile işe alınacaklara destek veren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin, kurumsal yapısı, kalite yönetimi ve çalışma kültürüyle ilimizin verimli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine de katkı sağlamaktadır. İşgücünün verimliliğinin artırılması, çalışma hayatına nitelikli işgücü kazandıracaktır. Dolayısıyla, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de üretim elemanlarına kazandırılacak niteliklerden diğer sanayi kuruluşlarımızda yararlanmaktadır” ifadesinde bulundu.

"Mesleki eğitim ve sertifikasyon, rekabet gücünü artırır"

Projede eğitim modülü oluşturma ve işe başlayacaklara sertifikasyonunu desteğinde bulunacak olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise “Mesleki ve teknik eğitimin sertifikasyonu ve mesleki yeterliliğin belgelendirmesi faaliyetlerimizle sanayimize tam destek olmak üniversitemizin bir başka amacıdır. Sertifikasyon ve yeterlilik belgeleri aslında, işsizliğin azaltılması yanında verimlilik ve rekabet gücünün arttırılmasına vesile olacaktır. İlimizdeki sanayi kuruluşlarına öğrencilerimizle sadece nitelikli işgücü sağlamanın yanında, üniversite sanayi iş birliğinin getirdiği inovasyon AR-GE çalışmalarımızla artan oranda sanayimize ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, mesleki eğitim projesine katılmak isteyenlerde 30 yaşın altında, en az lise mezunu, Sakarya, Kocaeli veya Düzce’de ikamet ediyor olması şartları aranacak. Bu şartları taşıyan iş arayanlar, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’ye, Sakarya ve diğer illerin İŞKUR İl Müdürlükleri veya çevrim içi platformlar üzerinden başvuru yapabilecek.