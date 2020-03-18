Toyota üretime iki hafta ara veriyor

18 Mart 2020

Ford Otosan'ın önceki gün yaptığı açıklamanın ardından Toyota da koronavirüs salgını nedeniyle üretime 2 hafta ara verdiğini açıkladı. Bugün Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında, Sakarya’da bulunan fabrikada üretim faaliyetinin 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında durdurulacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, “Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor” ifadelerine yer verildi.

Ford Otosan yetkilileri de önceki gün KAP'a yaptığı açıklamada yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimlerinde değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını ve bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara verileceğini duyurmuştu.

Honda, Hyundai ve Renault üretime devam ediyor

DÜNYA’ya konuşan Honda, Hyundai ve Renault yetkilileri ise henüz üretime ara vermeye yönelik bir karar almadıklarını açıkladı.