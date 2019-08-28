Toyota ve Suzuki'den sermaye ortaklığı

28 Ağustos 2019

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor ve Suzuki Motor, sermaye ortaklığına gideceklerini duyurdu.

Sermaye ortaklığı kapsamında Toyota, Suzuki'de yüzde 4.94 hisse almak için 96 milyar yen (910 milyon dolar) ödeyecek; Suzuki ise Toyota'da 48 milyar yen değerinde hisseye sahip olacak.

Toyota ve Suzuki bu yılın başlarında küresel otomobil endüstrisinde hızlı değişen teknolojilerle daha iyi rekabet edebilmek amacıyla birbirleri adına elektrikli araç ve kompakt otomobiller üretmek için işbirliği yapacaklarını açıklamışlardı.