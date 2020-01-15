Toyota yeni nesil modellerini tanıttı, yeni SUV yolda

15 Ocak 2020

Toyota klasik fuar anlayışına yeni bir bakış açısı getiren Amsterdam’daki Kenshiki Forum’da B-SUV segmenti için tamamen yeni bir model üreteceğini açıkladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, Amsterdam’daki Kenshiki Forum’da B-SUV segmenti için Avrupa ürün gamı için üretilecek ve dinamik tasarımıyla segmente yeni bir soluk getirecek model, GA-B platform üzerine yapılacak.

Yeni model kompakt SUV’un sadece çizimi yapılmış siluetini gösteren Toyota, aracın ismi, üretim planları ve tanıtım tarihini ise ilerleyen günlerde açıklayacak.

Modelin, Toyota’nın Avrupa’daki başarısını artıracağı ve 2025’te Avrupa satışlarının yüzde 30’unu temsil etmesi bekleniyor.

Toyota, Kenshiki Forum 2020’de ayrıca son yeniliklerini ve mobilite çözümlerini de tanıttı. Forumda ikinci nesil Mirai konsepti, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra 2.0 ve yeni nesil Yaris sergilendi.

GR Supra ürün gamı 2.0 lt’lik motorla genişliyor

Toyota, performans modellerini daha geniş kitleye yaymak adına GR Supra modeline yeni bir motor seçeneği daha ekliyor. Mart ayından itibaren satışa sunulacak olan yeni GR Supra modeli, yeni 2.0 litrelik motora sahip olacak. böylece 3.0 litre 6 silindirli motor seçeneğinin yanı sıra GR Supra, 2.0 litrelik üniteyle daha geniş kitlelere ulaşacak.

Gücü, çevikliği, hassas yol tutuşu, düşük ağırlık merkezi, kısa aks aralığı, geniş iz açıklığı ve hafif ağırlığını yüksek gövde sertliği ile kombine eden Toyota GR Supra, aynı zamanda Toyota’nın başarılı yarış takımı “TOYOTA GAZOO Racing” tarafından geliştirilen ilk global GR modeli olarak da dikkati çekiyor.

GR Supra, “Safkan bir spor otomobil” olarak Toyota’nın geçmiş Supra nesilleri ve orijinal 2000GT spor otomobilinin mirasından izler taşıyor. GR Supra’daki yeni 2.0 litre motor, 258 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor.

Sekiz ileri ZF otomatik şanzımanla eşleştirilen GR Supra, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,2 saniyede tamamlıyor ve maksimum 250 km/s’ye ulaşabiliyor. Daha hafif, daha kompakt motorla birlikte GR Supra’nın ağırlığı 100 kg’ye kadar hafiflerken kusursuz 50:50 ağırlık dağılımıyla üstün bir yol tutuş sunuyor.

Lansmanı ile birlikte 2.0 litrelik GR Supra, özel ve sınırlı Fuji Speedway versiyonuyla da sunulacak. Beyaz metalik gövde boyasına, 19 inç siyah jantlara ve kırmızı aynalara sahip olan aracın kabininde de kırmızı ve siyah Alcantara detaylar var. Bu renk teması, TOYOTA GAZOO Racing resmi yarış araçlarını temsil edecek şekilde tercih düzenlendi. Fuji Speedway versiyonu, Avrupa için 200 adetlik sınırlı üretimle satışa sunulacak.

SUV segmentinde yeni dönem: RAV4 Plug-in Hybrid

Segmentine adını veren ve dünyanın ilk SUV’u olan RAV4’ün kablo ile de şarj edilebilen hibrit versiyonu RAV4 Plug-in Hybrid de Kenshiki Forum 2020’de sergilendi. Hibrit teknolojisinin lideri Toyota, şimdi RAV4’ün ilk kablo ile şarj edilebilen hibrit versiyonuyla daha fazla güç ve daha yüksek yakıt verimliliği sunuyor.

Segmentinde sıra dışı bir performans sunacak RAV4 Plug-in Hybrid, elektrikli ve 2.5 litre benzinli motoru kombine ederek 306 HP güç üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6,2 saniyede tamamlayan RAV4 Plug-in Hybrid, konvansiyonel motorlu rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

Yüksek performansının yanı sıra sınıfının en iyi CO2 emisyonu ve yakıt tüketimi değeri sunan, kablo ile de şarj edilebilen hibrit RAV4, WLTP standartlarına göre 29 g/km’den daha az CO2 emisyonu salımına sahip bulunuyor.

RAV4 Plug-in Hybrid, daha yüksek kapasiteye sahip lityum iyon batarya ile 65 km’den daha fazla elektrikli sürüş menziliyle, sınıfının en uzun menzilini sunmayı hedefliyor. Yeni RAV4 Plug-in Hybrid 2020’nin ikinci yarısında sunulmaya başlanacak.

2. nesil Mirai ile hidrojenli geleceğe doğru

2014 yılında tanıttığı dünyanın ilk seri üretim hidrojen yakıt hücreli binek otomobili Mirai ile çığır açan Toyota, sıfır emisyonlu yakıt hücreli elektrikli araç teknolojisini farklı bir boyuta taşıyan ikinci nesil Mirai konseptini sergileyecek. Yeni Mirai geliştirilen özellikleriyle birlikte yüzde 30 daha fazla menzil sunma hedefiyle tasarlanıyor.

Mevcut Mirai, temiz bir gelecek için sürdürülebilir hidrojen toplumunun ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak büyük bir ses getirmişti. Sadece su buharı salımı olan ve kolaylıkla yakıt dolumu gerçekleştirilen ilk jenerasyon Mirai, 500 km menzil sunmasının yanı sıra, pazara sunulduktan sonra 10 bin civarında satış adedi elde ederek dünya çapında hidrojen yakıt altyapısının oluşturulması adına aktif rol oynadı.

Toyota, şimdi ise Tokyo Otomobil Fuarı’nda yeni Mirai’yi temsil eden konsepti paylaşmaya hazırlanıyor. 2. nesil Mirai konsepti, teknik özellikleriyle ve çarpıcı tasarımıyla daha da geliştirildi. 2020’de yola çıkması planlanan yeni Mirai ilk olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da satışa sunulacak.

Segmentinin en merak edilen modeli Yeni Yaris

Toyota, en başarılı modellerinden biri olan Yaris’in dördüncü neslini de Kenshiki Forum ziyaretçileriyle buluşturdu. Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan yeni Yaris, sıra dışı tasarımı, yüksek verimliliğe sahip 4. jenerasyon hibrit sistemi ile birlikte segmentinin öncüsü üst düzey Toyota Safety Sense güvenlik sistemiyle kazaları sıfıra indirecek ileri düzeyde güvenlik özelliklerini barındırıyor.

Her neslinde yenilikçi yaklaşımıyla beğeni toplayan ve yüksek başarı yakalayan Yaris, 500 binden fazlası hibrit olmak üzere bugüne kadar Avrupa’da 4 milyonun üzerinde satış elde etti. Yaris 2000 yılından bu yana Türkiye’de de yaklaşık 3 bin adedi hibrit olmak üzere toplamda 63 bin adedin üzerinde satışa ulaştı.

Yeni jenerasyon Yaris, TNGA GA-B platformuyla birlikte artırılmış dinamik performansı, geliştirilmiş sürüş kalitesi, yol tutuşu, güvenliği ve dikkat çekici tasarımıyla da öne çıkıyor. Yeni Yaris, Toyota’nın Fransa’daki fabrikasına yaptığı 300 milyon avroluk yatırımla birlikte Avrupa’da üretilmeye devam edecek.

Tamamen yenilenen Toyota Yaris, günlük şehir içi kullanımda artan beklentileri karşılamak üzere tasarlandı. Akıllıca bir tasarım ortaya koyan Toyota, segmentte her jenerasyon büyüyen araç boyutlarının aksine Yaris’in uzunluğunu 5 mm azaltıp, dingil mesafesini 50 mm uzattı. Böylece aracın şehir içi kullanımı ve park manevraları daha da iyileştirilirken, aynı zamanda kabin alanı da geniş ve ferah bir atmosfere sahip oldu.

Yüzde 20 daha verimli ve yüzde 15 daha performanslı

Kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisinde 20 yılın üzerinde deneyimi olan Toyota, bu zamana kadar 2,5 milyonu Avrupa’da olmak üzere dünya çapında 15 milyona yaklaşan hibrit satışı gerçekleştirdi.

B segmentinde ilk hibrit otomobili 2012 yılında Yaris ile sunan Toyota, o günden bu yana Avrupa’da 500 binin üzerinde Yaris Hybrid teslimatı yaptı. Yaris, ortaya koyduğu başarı sayesinde hibrit teknolojisinin kısa zamanda kullanıcılar tarafından kabul görmesinde ve beğeni toplamasında önemli rol oynadı.

Yeni Yaris’te kullanılan 4. jenerasyon hibrit sistemi verimlilik ve performans açısından daha da geliştirildi. Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha büyük motorlara sahip yeni Corolla, RAV4 ve Camry modellerinden alınan teknolojiyle geliştirildi.

Tipik bir dizel motordan yüzde 40 oranında daha yüksek verimliliğe sahip olan bu motor, Yaris’in yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun yüzde 20 oranında daha az olmasına katkı sağlıyor. Buna karşın sistemin toplam çıkış gücü yüzde 15 civarında artırıldı. Yeni Yaris, hibrit versiyonun yanı sıra ülkelerdeki pazar taleplerine göre üç silindirli 1.5 litre ve 1.0 litre benzinli versiyonlarıyla da satışa sunulacak.

Kaynak: AA