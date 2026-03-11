Toyota'da güvenlik riski: 550 bin aracı geri çağırıyor
Toyota, ABD'de güvenlik riski nedeniyle 550 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Koltuk sırtlığı mekanizmasında tespit edilen kilitlenme sorununun olası kazalarda yaralanma riskini artırabileceği belirtildi. Geri çağırma, 2021-2024 model belirli Highlander ve Highlander Hybrid araçları kapsıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yetkili servislerin sorunlu parçaları araç sahiplerinden ücret talep etmeden değiştireceğini açıkladı.
ABD'de milyonlarca aracı kapsayan yeni bir güvenlik geri çağırması gündeme geldi.
Toyota Motor Corporation, koltuk sırtlığı mekanizmasında tespit edilen teknik sorun nedeniyle yüz binlerce aracı servise çağırma kararı aldı.
Kilitlenme sorunu yaralanma riskini artırabilir
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, koltuk sırtlığı mekanizmasının tam olarak kilitlenmemesinin olası kazalarda yaralanma riskini yükseltebileceği belirtildi.
Bu kapsamda geri çağırma uygulamasının ABD genelinde toplam 550 bin 7 aracı kapsadığı bildirildi.
Ücretsiz onarım yapılacak
Geri çağırmanın, 2021-2024 model belirli Highlander ve Highlander Hybrid araçları içerdiği açıklandı.
NHTSA, yetkili bayilerin koltuk sırtlığı yatırma sisteminde bulunan geri dönüş yaylarını araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmeden değiştireceğini duyurdu.