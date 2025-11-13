Toyota'dan 13,9 milyar dolarlık batarya üretim tesisi

Toyota, ABD'de Kuzey Carolina’nın Liberty bölgesinde inşa ettiği 13,9 milyar dolarlık batarya üretim tesisinde üretime resmen başladı.

Bin 850 dönümlük dev alan üzerine kurulan fabrika, şirketin Japonya dışındaki ilk batarya üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Toyota, tesisin tam kapasiteye ulaştığında 5 bin 100’den fazla yeni iş yaratacağını açıkladı.

Toyota Motor Kuzey Amerika CEO’su Ted Ogawa açılışta yaptığı konuşmada, tesisin şirket tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu tesis, Toyota’nın elektrifikasyon vizyonunu hızlandırırken ABD’deki yatırımlarımıza olan güçlü bağlılığımızı da ortaya koyuyor.”

10 milyar dolar ek yatırım

Tesisin açılışıyla birlikte Toyota, ABD operasyonlarına gelecek beş yılda ek 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Bu rakamla şirketin ABD’deki toplam yatırımı 60 milyar dolara yaklaşacak.

Kuzey Carolina fabrikası tam kapasiteye ulaştığında yılda 30 gigawatt-saat lityum iyon batarya üretecek. Bu bataryalar Camry HEV, Corolla Cross HEV, RAV4 HEV ve üç sıralı tamamen elektrikli yeni Toyota BEV modeli için kullanılacak. Tesis, 14 üretim hattına sahip ve 2030’a kadar yeni hatların devreye alınması planlanıyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Toyota’nın yatırımını “Amerikan üretimine duyulan güvenin göstergesi” olarak nitelendirdi ve Trump yönetiminin üretimi ülkeye geri getirme

çabasını övdü.

Yeni tesis ve yatırımlar, Toyota’nın ABD’deki elektrikli araç üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.