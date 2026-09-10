Toyota'dan binlerce araç için geri çağırma kararı

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Toyota, sürüş sırasında beklenmedik güç kaybına yol açabilecek bir yazılım hatası nedeniyle ABD'de 8 bin 521 aracı geri çağırmaya hazırlanıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) salı günkü açıklamasına göre karar, belirli 2026 model elektrikli C-HR araçlarını kapsıyor.

Sürüş sistemini devre dışı bırakabilir

NHTSA'nın belgelerinde, bazı sürüş koşullarında yazılım hatası nedeniyle bataryanın aşırı şarj olabileceği belirtildi.

Bu durumun, aracı hareket ettiren elektrikli sistemin kapanmasına ve aracın sürüş gücünü kaybetmesine neden olabileceği kaydedildi.

Sorunu gidermek için yetkili servislerde aracın elektronik kontrol ünitesinin yazılımı güncellenecek. İşlem için araç sahiplerinden ücret alınmayacak.

Geri çağırma kapsamındaki araçların sahiplerine bildirimlerin 18 Ekim 2026'ya kadar ulaştırılması planlanıyor.