Toyota'dan 'geri çağırma' açıklaması: Türkiye'yi kapsamıyor

22 Ocak 2020

Toyota 'dan yapılan açıklamada, "Bugün bazı haber ajansları tarafından servis edilen 'Toyota 3,4 milyon aracını geri çağırıyor' başlıklı haber Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamamaktadır. Toyota, müşteri ve insan odaklı yaklaşımını her zaman göstermekte ve en küçük olası bir sorunu önceden önleme çabası içinde tüm imkanlarını hiçbir ticari kaygı taşımadan sonuna kadar kullanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Geri çağırmanın nedeni hava yastıkları

Reuters’ın haberine göre Toyota’nın 3.4 milyon aracının elektronik bir arızadan dolayı hava yastıklarının açılmayacağı ve bu sebepten ötürü de geri çağrılacağı duyuruldu.



Geri çağırmaya konu olan araçların 2.9 milyon adedi Amerika’da yer alıyor. 2011-2019 model yıllarında olan Corolla, 2011-2013 Matrix, 2012-2018 Avalon ve 2013-2018 Avalon hibrit araçlar raporda yer alıyor.