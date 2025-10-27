Toyota'dan güçlü eylül performansı: Satış ve üretim arttı

Japon otomotiv devi Toyota Motor Corporation, yalnızca ana şirket verilerine göre Eylül ayına ait küresel satış rakamlarını duyurdu. Şirket, küresel satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 oranında yükselerek 879.314 adede ulaştığını bildirdi.

Üretim rakamları da yükselişte

Satışlardaki artışa paralel olarak üretim verilerinde de önemli bir ivme yakalandı. Açıklanan rakamlara göre, aynı dönemde yurtdışı araç üretimi yüzde 12,4 gibi dikkat çekici bir artışla 616.520 adedi buldu. Japonya'daki üretim ise yüzde 8,5 artarak 301.626 araca yükseldi.

Bu verilerin birleşimiyle Toyota’nın toplam global üretimi, yıllık bazda yüzde 11,1'lik bir büyüme kaydederek 918.146 seviyesine ulaştı.