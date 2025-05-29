Toyota’dan üst üste 4. ayda satış rekoru

Toyota, Nisan ayında küresel üretim ve satış rakamlarında art arda dördüncü ayda da yükseliş kaydetti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, hibrit araçlara yönelik güçlü talep ve ABD’de ithalat tarifeleri öncesi yapılan yoğun araç alımları, büyümeyi tetikleyen başlıca etkenler oldu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Nisan 2025'te küresel satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artırarak 876 bin 864 araca yükseltti. Aynı oranda artan ABD satışları, özellikle Trump yönetiminin tarifeleri öncesinde gerçekleşen talep patlamasından olumlu etkilendi.

Toyota'nın açıklamasına göre, hibrit araç satışları yılın ilk dört ayında toplam küresel satışlarının yüzde 44’ünü oluşturdu. Bu oran, markanın çevreci modellere olan yatırısının karşılık bulduğunu gösteriyor.

Küresel üretim ise yüzde 8 artarak 814 bin 787 araca ulaştı. Bu büyümede Japonya başta olmak üzere Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Çin gibi pazarlardaki yüksek üretim hacmi etkili oldu.

Toyota’nın çevreci modellerine olan ilgi ve küresel pazarlardaki stratejik üretim hamleleri, markanın 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Otomotiv devi, önümüzdeki aylarda bu büyüme ivmesini korumayı hedefliyor.