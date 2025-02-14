Toyota'nın 2024 Avrupa satışları 1,2 milyonu aştı! Yüzde 74'lük dilime hangi araçlar girdi?

Avrupa'da 2035'e kadar tüm yeni araç satışlarında karbondioksit emisyonunu yüzde 100 azaltmayı taahhüt eden Toyota, elektrifikasyonlu araç satışları konusunda veri paylaşımında bulundu.

2024 yılı sonunda Avrupa'da 6 milyon elektrifikasyonlu araç sattığını duyuran markanın 1997-2024 arasında dünya çapındaki elektrifikasyonlu araç satışları 30 milyonu geçti. Toyota'nın Türkiye'deki tam hibrit satışları ise 2009'dan bu yana 127 bin adedi aştı.

2024 satışlarının yüzde 74'lük payı elektrifikasyonlu araçlara ait

Toyota'nın çoklu mobilite stratejisinin başarısını gösteren bu rakamlar, sıfır emisyonlu araç altyapısının yeterli olmadığı bölgelerde bile emisyonların önemli ölçüde azaltılmasını sağladı.

Tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan geniş bir ürün gamı sunan Toyota, 1995'ten bu yana Avrupa'daki ortalama egzoz emisyonlarını yüzde 50'nin üzerinde azalttı. Toyota, 2024'te Avrupa'da 1,2 milyonun üzerinde satış yaptı. Bu satışların yüzde 74'ü elektrifikasyonlu araçlardan oluştu.