Toyota’nın Adapazarı fabrikasında ‘çip’ molası

Toyota, Adapazarı’ndaki fabrikasında tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Bayram tatilinin de sürece eklenmesi ile 4-18 Temmuz tarihleri arasında fabrikada üretime ara verilecek.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya değerlendirme yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, yetkilileri, “Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa’daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, Adapazarı’ndaki fabrikasında Toyota Corolla ve Toyota CH-R modellerini üretiyor.