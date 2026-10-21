Toyota'nın bu modelleri geri çağrılıyor: 105 binden fazla araç etkilenecek

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından çarşamba günü yayımlanan belgelere göre Toyota Motor Corp., yangın riski nedeniyle ABD'de 105 bin 794 aracı geri çağırıyor.

Geri çağırma, 2024-2027 model yıllarına ait bazı Toyota Land Cruiser Hybrid araçlarını kapsıyor.

Belgelerde, "yakıt deposunun yakınındaki yakıt borusu bağlantısının ayrılabileceği ve yakıt sızıntısına yol açabileceği" belirtilirken, bu durumun yangın riskini artırdığı ifade edildi.

İşlemler ücretsiz yapılacak

Yetkili servisler bağlantıyı kontrol edecek. Gerekirse reçine esaslı yakıt borusunu değiştirecek ve ek bir kelepçe takacak.

İşlemlerin ücretsiz yapılacağı belirtilirken geri çağırmadan etkilenen araçların sahiplerine 29 Kasım'da bildirimde bulunulacak.