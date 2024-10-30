Toyota'nın dünya çapındaki üretimi eylülde de azaldı

Japon otomobil üreticisinin eylül ayı küresel üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 düşerek 826 bin 556 araca gerilerken, ABD'deki üretim yüzde 14, Çin'deki üretim ise yüzde 19 düştü.

ABD'deki üretim, hava yastığı sorunu nedeniyle Grand Highlander ve Lexus TX spor araçlarının üretim ve teslimatının askıya alınmasından etkilendi.

Toyota askıya alınan modellerin üretimine 21 Ekim'de yeniden başladığını açıkladı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Çin'de, Çinli markalar tarafından satılan elektrikli araçlara ve plug-in hibritlere geçişin ağır baskısıyla karşılaşmaya devam etti. Toyota Eylül ayında küresel satışlarının yüzde 7 düşüşle 853 bin 149 araca gerilediğini, ABD satışlarının yüzde 20, Çin satışlarının yüzde 9 ve yurtiçi satışların yüzde 6 azaldığını bildirdi.

Toyota yılın ilk dokuz ayında yıllık yüzde 2 düşüşle 7,4 milyon araç sattı.