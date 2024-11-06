Toyota'nın faaliyet karı yüzde 20 düştü

1,2 trilyon yen faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,4 trilyon yenin altında kaldı. Analistler 1,2 trilyon yen faaliyet karı bekliyordu.

İlk 6 ayda ise net kar yüzde 26,4 azalarak 1,9 trilyon yen, faaliyet karı yüzde 3,7 düşüşle 23 trilyon 464 milyar yen oldu.

Toyota cari yıl için faaliyet karı tahminini 4.3 trilyon yen, net kar tahminini 3,57 trilyon yen olarak korudu.